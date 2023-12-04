Минсельхоз опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы в РФ

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Информация ряда СМИ о том, что стоимость пельменей и колбасы в стране с начала 2023 года увеличилась на 20%, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ, передает ТАСС.

"Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на нее стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции", – сказано в сообщении.

В ведомстве также заявили, что в стране в этом году увеличивается выпуск колбасных изделий (на 2,5%), мясных и замороженных полуфабрикатов (на 6,2%). Кроме того, производители также озвучили планы по дальнейшему наращиванию выпуска данной продукции в связи с возросшим спросом.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что стоимость яиц и курицы стала постепенно уменьшаться, поэтому ситуация в стране стабилизируется. Как она утверждает, рост цен на курицу и яйца связан с различными факторами, однако уже было проведено собрание с российскими производителями, где было решено нарастить выпуск продукции к концу 2023 года на 3%.



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