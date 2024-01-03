Первая партия яиц из Турции поступила в Россию

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Первую партию яиц из Турции ввезли в РФ. Их количество составило 316,8 тысяч штук, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"3 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Турции для дальнейшей реализации на территории России", – отмечается в сообщении.

29 декабря стало известно, что пошлины на импорт яиц в Россию будут отменены с 1 января по 30 июня 2024 года. Минсельхоз станет уполномоченным органом по выдаче документов, которые будут необходимы для беспошлинного ввоза продукции. В документе также определены списки компаний, которые будут освобождены от уплаты ввозной таможенной пошлины.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что дефицита яиц в России нет и не будет, рынок ими более чем полностью обеспечен. По ее информации, цены на яйца стабилизируются после Нового года.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в России началась активная работа над стабилизацией цен на яйца в том числе благодаря совмещенным прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина.

Россельхознадзор разрешил ввозить в страну яйца из Турции