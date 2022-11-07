Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 61 рубля

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 61 рубля впервые с 24 октября 2022 года. Это следует из данных торговой площадки.

К 12:31 по московскому времени курс американской валюты потерял 1,77%, опустившись до 61 рубля. В 12:38 курс доллара составлял 61,04 рубля (-1,69%).

Ранее экономист Михаил Беляев рассказал, что в ближайшее время курсы валют будут меняться незначительно, в частности, стоимость доллара зафиксируется на уровне 60–62 рублей.

По его словам, ситуация на бирже будет зависеть от состояния российской и американской экономики. Пока что никаких серьезных изменений в этом плане нет.

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