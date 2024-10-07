Центробанк объявил о начале "монетной недели" в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Монетная неделя" начинается в России в понедельник, 7 октября, и продлится до 20 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале Центробанка РФ.

Россияне смогут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги не только в банках, но и в сетевых магазинах. Также в отделениях банков монеты можно будет положить на счет без комиссии. Всего в акции примут участие порядка 4 тысяч подразделений 159 банков и свыше 3,5 тысячи торговых точек.

Во время аналогичной акции весной жители РФ принесли в банки более 31 миллиона монет, вернув таким образом в оборот 135 миллионов рублей.

Центробанк ранее выпустил в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей. Тираж составляет до 100 тысяч штук, монета имеет форму круга диаметром 30 миллиметров.

В целом Банк России планирует выпустить в этом году не более 1 миллиона инвестиционных монет – это на 20% меньше, чем в прошлом году. По мнению экспертов, таким образом ЦБ в первую очередь оценивает нераспроданные остатки или предложение на внутреннем рынке РФ, а также потребительский спрос.