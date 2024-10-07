Центробанк РФ выпустил в обращение монету "Георгий Победоносец"

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Центробанк России выпустил в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей, сообщается на сайте регулятора.

Тираж составляет до 100 тысяч штук, монета имеет форму круга диаметром 30 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон по окружности имеется выступающий кант, также она изготовлена качеством "анциркулейтед".

Новая монета является законным средством наличного платежа на территории страны и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, уточнили в ЦБ.

Ранее Банк России выпустил в обращение памятную 10-рублевую монету, посвященную профессии учителя. Она входит в серию "Человек труда" и выполнена из недрагоценных металлов.

Тираж выпуска составляет 1 миллион штук. На оборотной стороне у монеты находится рельефное изображение учительницы у школьной доски и стола, вверху по окружности идет надпись "Человек труда".