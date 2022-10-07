Лукашенко утвердил директиву о недопустимости роста цен

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен, сообщает агентство БелТА.

"Директивой вводятся запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами. Документом также предусматривается ответственность за ненадлежащее выполнение установленных в директиве требований", – говорится в сообщении.

Согласно документу, система регулирования цен будет введена до 20 октября.

Накануне Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести в стране запрет на повышение цен, объяснив свое решение их "запредельным ростом" в последнее время. В то же время он отметил, что в отдельных отраслях такой запрет действовать не будет, их определят ответственные люди.

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