Рубль может обновить годовой максимум против валюты США – эксперты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рубль может обновить свой годовой максимум против валюты США. При этом ощутимого роста ждать не стоит, заявили эксперты агентству "Прайм".

По мнению инвестиционного стратега УК "Ари Капитал" Сергея Суверова, текущая волна укрепления рубля связана с общим спросом на риск на глобальных рынках. Еще одним фактором, влияющим на позицию валюты, является дорогая нефть.

"В то же время на фоне санкционных опасений ситуация на рынке госдолга РФ остается напряженной, и это будет сдерживать укрепление рубля. Поэтому после попыток тестирования рублем годового максимума, соответствующего 71,55 рубля против доллара, валюта США может просесть еще до 71 рубля, однако ниже пока не пойдет. Евро в этом случае может протестировать отметку 82 рубля", – считает Суверов.

Аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин, в свою очередь, рассказал, что риски для курса связаны с активностью регуляторов.

"Информация способна снизить рыночный спрос на сегменте деривативов, подобно тому, как в 2014 году многие крупнейшие банки ЕС и США, по данным рыночных СМИ, под давлением регуляторов в связи с якобы найденными нарушениями прекратили операции на товарном рынке", – подчеркнул Осин.

По его мнению, курс доллара и евро может вырасти в конце ноября выше 74 рублей и 86 рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что курс евро опустился до 83 рублей впервые с июля 2020 года. Курс европейской валюты упал примерно на 0,78%.