Новак посоветовал забыть про нефть по 100 долларов за баррель

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Минэнерго России считает, что справедливая стоимость нефти – 50 долларов за баррель. Про цену в 100 долларов за баррель можно забыть, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью Reuters.

"Все про 100 долларов давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены – 50 долларов", – сказал Новак.

По его словам, бюджет на текущий год составлен исходя из цены 43–45 долларов за баррель.

Министр энергетики отметил, что в долгосрочной перспективе стоимость нефти приблизится к текущим уровням. Он пояснил, что падение добычи в Иране и Венесуэле замещается увеличением добычи в США и в ряде других стран.

После атак, которые произошли 14 сентября на саудовскую нефтяную компанию Saudi Aramco, Новак заявил, что России нужно усилить безопасность на объектах нефтедобычи. По его мнению, атаки на такие объекты нарушают вопросы энергобезопасности в целом. Он подчеркнул, что закон о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса сейчас полностью выполняется, но при этом необходимо учитывать текущую обстановку.

Ранее в Минфине РФ оценили возможный урон от падения нефти до 10 долларов за баррель. По данным ведомства, в этом случае казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов. Более того, если российская нефть марки Urals подешевеет до 10 долларов и останется на этом уровне в течение десяти лет, бюджет потеряет 70% годового ВВП. Эксперты считают такой сценарий маловероятным, но советуют его учитывать.

