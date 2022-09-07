"Тинькофф" вдвое снизит плату за обслуживание валютных счетов

Фото: ТАСС/Виктория Виатрис
"Тинькофф" с 8 сентября вдвое снизит комиссию за обслуживание валютных счетов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Плата за обслуживание карточных счетов в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках будет снижена с 0,5 до 0,25% в месяц", – говорится в сообщении.
Отмечается, что то же самое касается брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов по всем тарифам банка. В кредитной организации также напомнили, что комиссия списывается ежедневно, но только с тех счетов, на которых в этот момент хранится больше 10 тысяч условных единиц валюты.
"Тинькофф" с 23 июня ввел комиссию за обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов на тот момент составляла 1% в месяц при балансе, превышающем 1 тысячу условных единиц в валюте счета. Позже комиссия была снижена до 0,5%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: