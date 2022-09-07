"Тинькофф" вдвое снизит плату за обслуживание валютных счетов

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"Тинькофф" с 8 сентября вдвое снизит комиссию за обслуживание валютных счетов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Плата за обслуживание карточных счетов в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках будет снижена с 0,5 до 0,25% в месяц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что то же самое касается брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов по всем тарифам банка. В кредитной организации также напомнили, что комиссия списывается ежедневно, но только с тех счетов, на которых в этот момент хранится больше 10 тысяч условных единиц валюты.

"Тинькофф" с 23 июня ввел комиссию за обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов на тот момент составляла 1% в месяц при балансе, превышающем 1 тысячу условных единиц в валюте счета. Позже комиссия была снижена до 0,5%.

