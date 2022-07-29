"Тинькофф Банк" вдвое уменьшит плату за обслуживание валютных счетов с 2 августа

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"Тинькофф Банк" снизит вдвое, до 0,5%, с 2 августа комиссию за обслуживание валютных счетов, сообщается в телеграм-канале кредитной организации.

В банке напомнили, что плата действует при наличии на счете более 10 тысяч долларов, евро, фунтов стерлингов или швейцарских франков. Если на нем хранится меньше указанной суммы, тогда плата не взимается.

Кроме того, организация приняла решение снизить с 8 до 7% годовых максимальную ставку по вкладам.

"Тинькофф Банк" с 23 июня ввел комиссию за обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов составила 1% в месяц при балансе, превышающем 1 тысячу условных единиц в валюте счета.

