В Федерации рестораторов РФ рассказали, когда ждать возвращения картофеля фри

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Тонкие ломтики картофеля фри могут вернуться в российские рестораны в 2023 году, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Он отметил, что McDonald's, принявший решение покинуть российский рынок, а также Burger King были основным заказчиком такого картофеля.

"В связи с тем, что они не понимали, уходят они или не уходят с территории России, они своим производителям в Липецкой губернии и других местах, не сделали заказ. Те производители понимали, что они этот картофель продать не смогут, и они просто засадили обыкновенный картофель, который они могут реализовать. На следующий год заказ будет, и все получится", – сообщил он РИА Новости.

Ранее гендиректор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" Олег Пароев заявил, что все крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять свою продукцию в Россию.

По его словам, примерно 85% картофеля в McDonald's было российского производства, а около 15% импортировалось. Система была настроена так, что глобальный поставщик McDonald's из любой страны, в частности Германии, Польши и Франции, мог поставлять картофель и в Россию.

