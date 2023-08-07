Россия заняла пятое место в мире по золотовалютным резервам

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Золотовалютные резервы России в мае 2023 года сократились на 11,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных центробанков.

В мае объем резервов РФ в золоте составлял 584,2 миллиарда долларов. Таким образом, Россия уступила Индии, которая заняла четвертую строчку рейтинга с показателем в 590,7 миллиарда долларов.

Лидером списка стал Китай с активами в 3,371 триллиона долларов, второе место заняла Япония с показателем в 1,254 триллиона долларов. На третьей строчке разместилась Швейцария с золотовалютными резервами в 886 миллиардов долларов.

В десятку рейтинга также вошли Саудовская Аравия (442,2 миллиарда долларов), Гонконг (421 миллиард долларов), Южная Корея (420,98 миллиарда долларов) и Бразилия (343,5 миллиарда долларов). США занимают в списке 12-е место.

В феврале 2023 года Россия, обогнав Индию, занимала четвертое место в рейтинге стран по объему золотовалютных резервов. Тогда объем средств РФ в золоте оценивался в 582 миллиарда долларов, а Индии – в 563 миллиарда долларов. Первое место в 17-й раз подряд занял Китай.

