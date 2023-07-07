Аналитик спрогнозировала цены на нефть марки Brent в пределах 71–77 долларов

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Цены на нефть марки Brent в ближайшие дни будут зависеть от доклада ОПЕК, однако, скорее всего, она будет торговаться на уровне 71–77 долларов за баррель. Такой прогноз в беседе с RT дала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Она напомнила, что с начала этой недели нефть Brent подорожала до 76 долларов за баррель (+2,9%). Этому поспособствовало решение Саудовской Аравии повысить отпускные цены на свою нефть. Тем не менее дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от доклада ОПЕК, который должны представить на следующей неделе.

"Если эксперты нефтяного картеля повысят прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году или не будут снижать прогноз на текущий год, котировки нефти могут продолжить рост", – объяснила специалист.

При этом снижение прогноза закономерно приведет к снижению котировок до 70–72 долларов за баррель, отмечает Мильчакова. По ее словам, в этом вопросе важны данные об актуальных запасах нефти на неделю. В связи с этим ожидается, что коридор стоимости Brent на следующей неделе установится в районе 71–77 долларов.

В середине прошлого месяца Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что Россию устраивают текущие рыночные цены на нефть. Президент подчеркнул, что любые нерыночные ограничения в мировой торговле, в том числе потолок цен на нефть из РФ, являются "вредными". Тем не менее вместе со странами – партнерами России удалось установить баланс на топливном рынке.

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