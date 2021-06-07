В Росстате сообщили о росте цен на свеклу, капусту и морковь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За май в России свекла подорожала на 35,3%, капуста – на 25,2%, морковь – на 18,8%. Информация об этом опубликована на сайте Росстата.

"В мае прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу столовую – 35,3%, капусту белокочанную свежую – 25,2%, морковь – 18,8%, картофель – 15,4%, лимоны – 12,8%, лук репчатый – 11,3%, виноград – 4,2%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на некоторые товары цены упали. Так, стоимость помидоров стала ниже на 8,3%, огурцов – на 7,9%, бананов – на 1,3%, чеснока – на 0,3%, свежих грибов – на 0,2%.

Хлеб и хлебобулочные изделия в мае подорожали на 0,66% к апрелю (по сравнению с маем 2020 года – на 8,26%, с декабрем – на 3,03%), крупа и бобовые – на 1,1% (в годовом выражении – на 8,79%, с начала года – на 3,95%), макаронные изделия – на 0,32% (в годовом выражении – на 8,66%, с начала года – на 4,05%).

Также на 1,26% за месяц отмечен рост цен на мясо и птицу. Для рыбы и морепродуктов этот показатель составил 1,1%; для молока и молочной продукции – 0,44%.

Среди других продовольственных товаров значительно выросли цены на майонез – на 3%, гречку – на 2,7%, маргарин – на 2,4%. Горох и фасоль подорожали на 1,5%, а творожные сырки – на 1,4%. В то же время стоимость пшена снизилась на 0,4%.

Ранее сообщалось, что цены на красную икру в России достигли максимума за десять лет. Рост стоимости одного килограмма лососевой икры составил 30%. Абсолютный рекорд с 2011 года был побит в апреле. Тогда цена составила 4,7 тысячи рублей.