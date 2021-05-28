В России могут подорожать детские игрушки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Производители детских игрушек намерены обратиться в Минпромторг с предложением субсидировать поставщиков таких материалов, как пластик, дерево, бумага, картон, металл и ткань. Об этом газете "Известия" рассказала глава Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.
С начала года стоимость сырья, используемого в производстве игрушек, выросла на 30–70%, что вскоре может отразиться на ценах конечной продукции, уверена специалист. По ее словам, к этому привели ограничительные меры во время пандемии, из-за которых произошли разрыв кооперационных цепочек и подорожание логистических операций.
На данный момент рост цен на игрушки не заметен, так как магазины реализуют продукцию, произведенную и закупленную еще в прошлом году, пояснила Цицулина.
Одна из мер, которую АИДТ намерена предложить Минпромторгу, – компенсировать дополнительные расходы изготовителям сырья. Для этого нужно зафиксировать его стоимость и выплачивать производителям разницу между рыночной ценой и замороженной. Предполагается, что это позволит сдержать рост цен конечного продукта.
Ранее замминистра сельского хозяйства Оксана Лут предупредила о возможном подорожании сахара в 2021 году. По ее словам, из-за холодной и дождливой погоды сбор свеклы может быть сдвинут на конец августа, из-за чего задержится запуск сахарных заводов, что в итоге и приведет к росту цен.
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