Курс доллара в начале недели незначительно повысился

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рубль утром в понедельник, 7 июня, продемонстрировал умеренное снижение против доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По информации торговой площадки, курс доллара расчетами на 8 июня повышался на 7 копеек – до отметки 72,87 рубля. Что касается евро, то подъем составил 13 копеек – итого 88,68 рубля.

Нефть марки Brent отчасти потеряла в цене – стоимость топлива снизилась на 0,7% и составила 71,4 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что Минфин РФ принял решение избавиться от долларов в Фонде национального благосостояния. После того как было объявлено данное решение, национальная валюта отреагировала краткосрочным ростом к доллару и евро.