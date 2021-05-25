Минфин оценил темпы восстановления экономики РФ

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Российская экономика восстанавливается лучше, чем прогнозировалось. Такое заявление сделал заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.

"В целом мы видим, что восстановление экономики, это на самом деле наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти, идет по более радужной траектории, чем прогнозы правительства. Мы видим по ненефтегазовым доходам, нефтегаз – понятно, это отдельная история – просто цены и курс", – приводит слова Колычева РИА Новости.

Он подчеркнул, что рост доходов в ненефтегазовой сфере отмечается даже по сравнению с допандемийным 2019 годом.

"В реальном выражении основные налоги у нас растут на 5–10% ежегодно, то есть 2021 год по отношению к 2019-му, с учетом того, что два года уже прошло. Это касается всех налогов ключевых: НДС, зарплатные налоги – НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль", – отметил замминистра финансов.

Колычев добавил, что есть смысл говорить если не о перегреве нынешней экономики, то об очень быстром росте.

Что касается дефицита бюджета, то спикер подчеркнул, что к концу года этот показатель будет меньше запланированных 2,4% ВВП. Этого удастся достичь благодаря нефтяным ценам. Согласно прогнозу, стоимость барреля должна была составлять 45,3 доллара, в то время как в январе – апреле цена была 60,47 доллара.

Ранее сообщалось, что в Кремле рассчитывают остановить падение доходов жителей РФ из-за экономического кризиса на фоне пандемии в течение года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время доходы людей падают по всему миру.