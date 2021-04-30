Кремль рассчитывает остановить падение доходов россиян в течение года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Кремле рассчитывают, что падение доходов жителей РФ из-за экономического кризиса на фоне пандемии получится остановить в течение года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, падение доходов населения на данный момент минимизировано.
"Во многих странах ситуация хуже. И мы рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить", – цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что аналогичная ситуация с падением доходов россиян в настоящее время складывается во всем мире, кроме того, "все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса".
Меры, которые активно и энергично принимает руководство страны, позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса, но полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут", – уточнил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "работа ведется".
Ранее банк "Открытие" провел исследование, в ходе которого выяснилось, что большинство россиян считает достаточным для достойной жизни месячный доход в размере 50–80 тысяч рублей.
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