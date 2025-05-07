Прием заявок стартовал на конкурс "Бюджет для граждан"

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Открыт прием заявок на ежегодный конкурс проектов "Бюджет для граждан", сообщила пресс-служба столичного департамента финансов.

"Это конкурс по разработке проектов по интересному и понятному представлению проекта бюджета публично-правового образования в формате, обеспечивающем открытость и доступность информации для граждан", – рассказали в ведомстве.

Заявки на конкурс принимаются с 15 апреля по 30 мая текущего года. Участникам необходимо представить свои заявки с проектами, которые соответствуют тематике номинаций.

В 2025 году для физических лиц представлены номинации: "Бюджет: просто о сложном", "Бюджет в стихах",

"Интерактивные инструменты по повышению бюджетной и финансовой грамотности на портале "Открытый бюджет города Москвы", "Бюджет сквозь призму искусства", "Игры о бюджете", "Лучший проект социальной рекламы по бюджетной и финансовой грамотности", "Лучший сценарий внеклассного занятия "Бюджетная грамотность для школьников и дошкольников", "Бюджет и инновации: технологии будущего".

Для юридических лиц представлены номинации: "Лучший проект регионального (местного) бюджета для граждан", "Лучшее образовательное или просветительское мероприятие по проекту "Бюджет для граждан" и "Игры о бюджете".

Результаты конкурса будут объявлены до 30 июня на портале правительства Москвы "Открытый бюджет города Москвы". Победителей наградят почетными грамотами и памятными подарками.

Кроме того, работы победителей будут представлены во всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан, который пройдет в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации.

Ранее в Москве стартовал новый сезон конкурса "Дизайн-цех". Его участники будут разрабатывать сувенирную продукцию для российских организаций. Прием заявок на участие открыт до 26 мая. Жюри выберет 120 человек, которые объединятся в команды и будут работать над дизайном сувениров. Концепции оценят по таким категориям, как соответствие поставленной задаче, оригинальность и качество презентации.

