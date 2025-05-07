07 мая, 23:04Экономика
Прием заявок стартовал на конкурс "Бюджет для граждан"
Фото: 123RF/mexchriss
Открыт прием заявок на ежегодный конкурс проектов "Бюджет для граждан", сообщила пресс-служба столичного департамента финансов.
"Это конкурс по разработке проектов по интересному и понятному представлению проекта бюджета публично-правового образования в формате, обеспечивающем открытость и доступность информации для граждан", – рассказали в ведомстве.
Заявки на конкурс принимаются с 15 апреля по 30 мая текущего года. Участникам необходимо представить свои заявки с проектами, которые соответствуют тематике номинаций.
В 2025 году для физических лиц представлены номинации: "Бюджет: просто о сложном", "Бюджет в стихах",
"Интерактивные инструменты по повышению бюджетной и финансовой грамотности на портале "Открытый бюджет города Москвы", "Бюджет сквозь призму искусства", "Игры о бюджете", "Лучший проект социальной рекламы по бюджетной и финансовой грамотности", "Лучший сценарий внеклассного занятия "Бюджетная грамотность для школьников и дошкольников", "Бюджет и инновации: технологии будущего".
Для юридических лиц представлены номинации: "Лучший проект регионального (местного) бюджета для граждан", "Лучшее образовательное или просветительское мероприятие по проекту "Бюджет для граждан" и "Игры о бюджете".
Результаты конкурса будут объявлены до 30 июня на портале правительства Москвы "Открытый бюджет города Москвы". Победителей наградят почетными грамотами и памятными подарками.
Кроме того, работы победителей будут представлены во всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан, который пройдет в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации.
Ранее в Москве стартовал новый сезон конкурса "Дизайн-цех". Его участники будут разрабатывать сувенирную продукцию для российских организаций. Прием заявок на участие открыт до 26 мая. Жюри выберет 120 человек, которые объединятся в команды и будут работать над дизайном сувениров. Концепции оценят по таким категориям, как соответствие поставленной задаче, оригинальность и качество презентации.