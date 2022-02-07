Western Union прекратит осуществлять переводы внутри России – СМИ

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Платежная система Western Union прекратит проводить операции внутри России с 1 апреля. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, в письме, которое компания направила банкам, говорится, что решение принято из-за низкой востребованности на рынке внутрироссийских переводов, при этом трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

В публикации отмечается, что клиенты лишатся возможности отправить перевод внутри страны уже 31 марта, а с 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. Кроме того, с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до пяти тысяч рублей.

Уточняется, если перевод, который отправитель оформил до 31 марта, не был получен адресатом, то деньги можно будет вернуть с 1 апреля в отделениях "Почты России".

Ранее сообщалось, что стоимость денежных переводов из России остается самой низкой в мире. Во Всемирном банке также отметили, что на фоне пандемии объем денежных переводов снизился почти во всех странах Европы и Центральной Азии.