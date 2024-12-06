Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель впервые с 18 ноября

Фото: 123RF/kadirorhan

Цена фьючерса на нефть марки Brent, подразумевающего поставку в феврале, опустилась на Лондонской бирже ICE ниже 71 доллара за баррель. Это произошло впервые с 18 ноября 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В соответствии с данными, актуальными на 18:05 по московскому времени, стоимость Brent продолжала снижаться на 1,58%, стремясь к отметке в 70,95 доллара за баррель. При этом уже к 18:10 фьючерс на Brent начал опускаться в стоимости быстрее и торговался на уровне 70,92 доллара, потеряв таким образом 1,62% от своей цены.

На этом фоне фьючерс на нефть марки WTI, в соответствии с которым поставка должна будет осуществляться в январе, дешевел на 1,73%, до 67,12 доллара за баррель.

Ранее СМИ сообщали, что отказ китайской стороны от нефти повергнет в шок крупные нефтяные компании и в целом всю отрасль. По мнению экспертов, Китай перестанет выступать крупнейшим драйвером роста спроса на нефть в результате перехода населения на электроавтомобили.