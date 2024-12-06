06 декабря, 10:34Экономика
Курс юаня опустился ниже 13,5 рубля впервые с 12 ноября
Фото: 123RF/joesayhello
Курск юаня на Московской бирже опустился ниже 13,5 рубля впервые с 12 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Согласно информации на 10:12 по московскому времени, китайская валюта падала на 43,05 копейки и составляла 13,4995 рубля. К 10:17 юань располагался на уровне в 13,55 рубля.
Накануне юань опустился ниже 14 рублей. На 15:40 валюта опустилась на 33,75 копейки и составила 13,994 рубля.
Между тем в конце ноября золотые резервы России впервые в истории превысили 200 миллиардов долларов, увеличившись на рекордные 33% с начала текущего года. В ЦБ связали динамику международных резервов России с рыночной и валютной переоценкой, а также с операциями Центробанка со средствами ФНБ.
По словам аналитиков, данные Банка России отражают рост стоимости монетарного золота. Они объяснили, что за месяц к началу ноября оно подорожало на 4%, до 2 744 долларов за тройскую унцию.
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