Силуанов пообещал, что рубль восстановится через пару недель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в скором времени ситуация с курсом рубля стабилизируется, передает агентство "Прайм".

Силуанов связал резкое падение российской валюты на международном рынке с введением Минфином Соединенных Штатов санкций против Газпромбанка.



"Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две – и все будет в порядке", – отметил глава российского Минфина.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что ситуация с валютой оказывает непосредственное влияние на стоимость импортных товаров. Таким образом он прокомментировал слова депутата Госдумы Светланы Журовой, которая заявила, что ослабление курса рубля по отношению к доллару не имеет значения для рядовых россиян.