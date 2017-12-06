Курс биткойна превысил 13 тысяч долларов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Курс самой популярной криптовалюты биткойн в очередной раз обновил свой исторический максимум. На этот раз на бирже Coinmarketcap стоимость единицы валюты выросла на 10,5 процента, до 13,081 тысячи долларов. Этот порог валюта превысила впервые.
Во вторник, 5 декабря криптовалюта обновила свой максимум, достигнув в цене 12 тысяч долларов. Порог в 11 тысяч был превышен в конце ноября. До этого –
– в середине того же месяца – курс рухнул на 30 процентов. Тогда инвесторы переключились на валюту BitcoinCash, но смена интереса была недолгой.
Еще одно небольшое падение стоимости произошло 30 ноября. Причиной стали неполадки на одной из бирж, которые торгуют биткойнами. Курс достаточно быстро набрал прежнюю высоту, а затем продолжил уверенно расти.
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