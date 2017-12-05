Курс биткойна превысил 12 тысяч долларов

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Курс биткойна вырос за сутки на 4,7 процента, впервые превысив отметку в 12 тысяч долларов. Сейчас стоимость единицы криптовалюты составляет 12,032 тысячи долларов. По такой цене биткойн торгуется на бирже Coinmarketcap.

Последний раз максимум криптовалюта обновляла в конце ноября 2017 года. Курс превысил 11 тысяч долларов. Взлету предшествовало значительное падение – в середине того же месяца курс рухнул на 30 процентов. Тогда инвесторы переключились на валюту BitcoinCash.

Еще одно небольшое падение стоимости произошло 30 ноября. Причиной стали неполадки на одной из бирж, которые торгуют биткойнами. Курс достаточно быстро набрал прежнюю высоту.