Курс биткойна превысил 12 тысяч долларов

Фото: ТАСС/Imago
Курс биткойна вырос за сутки на 4,7 процента, впервые превысив отметку в 12 тысяч долларов. Сейчас стоимость единицы криптовалюты составляет 12,032 тысячи долларов. По такой цене биткойн торгуется на бирже Coinmarketcap.
Последний раз максимум криптовалюта обновляла в конце ноября 2017 года. Курс превысил 11 тысяч долларов. Взлету предшествовало значительное падение – в середине того же месяца курс рухнул на 30 процентов. Тогда инвесторы переключились на валюту BitcoinCash.
Еще одно небольшое падение стоимости произошло 30 ноября. Причиной стали неполадки на одной из бирж, которые торгуют биткойнами. Курс достаточно быстро набрал прежнюю высоту.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: