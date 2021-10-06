Аналитики назвали причины роста цен на фастфуд в России

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Аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru заявили, что увеличение стоимости логистики и бензина стало причинами роста цен на гамбургеры и картошку фри в России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Во-вторых, стоимость ингредиентов растет. Мясо, помидоры подорожали в среднем на 15–20% за год. Кроме того, цены на разные товары связаны между собой. Растет стоимость не только овощей, мяса, но и на корма и удобрения. В итоге все это запускает спираль роста цен", – сказали эксперты.
Согласно данным компании, цена бургера за 9 месяцев выросла на 10,4% и составляет 311 рублей. Картошка фри подорожала в среднем на 18% – до 111 рублей.
Ранее американский производитель кондитерских изделий Mars предупредил клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет под брендом Bounty.
Вынужденное ограничение поставок объяснили повышенным спросом в начале года и снижением поставок сырья. Компания планирует восстановить запасы продукции бренда к середине октября.
"Городской стандарт": рисовые палочки против картошки фри
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