Аналитики назвали причины роста цен на фастфуд в России

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Аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru заявили, что увеличение стоимости логистики и бензина стало причинами роста цен на гамбургеры и картошку фри в России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Во-вторых, стоимость ингредиентов растет. Мясо, помидоры подорожали в среднем на 15–20% за год. Кроме того, цены на разные товары связаны между собой. Растет стоимость не только овощей, мяса, но и на корма и удобрения. В итоге все это запускает спираль роста цен", – сказали эксперты.

Согласно данным компании, цена бургера за 9 месяцев выросла на 10,4% и составляет 311 рублей. Картошка фри подорожала в среднем на 18% – до 111 рублей.

Ранее американский производитель кондитерских изделий Mars предупредил клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет под брендом Bounty.

Вынужденное ограничение поставок объяснили повышенным спросом в начале года и снижением поставок сырья. Компания планирует восстановить запасы продукции бренда к середине октября.

