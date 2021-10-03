Россиянам рассказали, как изменятся цены на шампанское перед Новым годом

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Спрос на шампанское традиционно растет перед Новым годом, подорожание игристых вин перед праздниками ожидается в пределах инфляции – на 7–10%. Об этом рассказал директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он подчеркнул, что нет причин закупаться шампанским заранее, поскольку перед Новым годом производители наращивают выпуск продукта, поэтому дефицита данного напитка не ожидается.

"Что касается, к примеру, меня, я бы не стал запасаться шампанским заранее. Небольшое повышение цен на несколько процентов в пределах инфляции к новогодним праздникам традиционно и вполне объяснимо", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Стоимость импортных игристых вин, подчеркнул Остапкович, во многом определяется курсом рубля, который зависит от цены на энергоресурсы. По словам специалиста, сейчас ситуацию на углеводородном рынке можно охарактеризовать как хорошую, поэтому, считает он, скачков цен на импортные сорта шампанского не предвидится.

Ранее врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Михаил Клюкин рассказал, как открыть бутылку игристого вина, чтобы снизить риск того, что пробка "выстрелит" в неизвестном направлении и травмирует окружающих.

По словам специалиста, напиток нужно охладить до 6–8 градусов, "укутать" полотенцем или плотной салфеткой, а также стараться не трясти бутылку при транспортировке и во время открытия.