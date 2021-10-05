Mars предупредил о снижении поставок батончиков и конфет Bounty

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Американский производитель кондитерских изделий Mars предупредил клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет под брендом Bounty, сообщает газета "Коммерсант".
Вынужденное ограничение поставок объяснили повышенным спросом в начале года и снижением поставок сырья. Компания планирует восстановить запасы продукции бренда к середине октября.
Продажи Bounty в прошлом году оценивались почти в пять миллиардов рублей. По информации газеты, ограничения поставок могут быть связаны с нехваткой и неурожаем кокосовой стружки. Они могут продлиться до 2022 года.
При этом в компании Mars отрицают возможность дефицита продукции. По словам директора по корпоративным отношениям "Mars Wrigley Россия" Елизаветы Александровой, дефицита продукции на полках магазинов не ожидается. Она заверила, что ситуация никак не скажется на конечном потребителе.
Ранее крупные торговые сети Красноярска предупредили о возможном уменьшении поставок лапши "Доширак".
По техническим причинам на заводе остановили производственные линии. Возобновить полноценные отгрузки товара производители обещают к концу года. Потребителям предложили обратить внимание на аналогичную продукцию других производителей.
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