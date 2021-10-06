Москва почти на 28% увеличила экспорт косметической продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
За первое полугодие 2021 года Москва поставила за рубеж косметическую продукцию на сумму порядка 205 миллионов долларов, что на 27,9% больше, чем в аналогичный период 2020 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Доля экспорта косметической продукции столицы неуклонно растет. В 2020 году за рубеж была поставлена продукция на сумму 160,26 миллиона долларов. В аналогичный период 2019 года этот показатель составлял 183 миллиона долларов.
"Стоит отметить, что растет и доля Москвы в общероссийском экспорте. Если год назад она составляла 37%, то сейчас достигла 46,5%", – заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В общей сложности продукцию из Москвы закупает 91 страна. За период с января по июнь 2021 года столичные компании вышли на новые зарубежные рынки. В их числе Марокко, Шри-Ланка, Швейцария, Черногория и Исландия. Постоянными покупателями остаются Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Польша, а также Гонконг. При этом экспорт в Польшу и Гонконг составил 4,72 и 4,52 миллиона долларов соответственно.
В сравнении с аналогичными периодами 2020 и 2019 годов существенно выросли поставки духов и туалетной воды (на 54,6 и 24,1% соответственно), средств для волос (на 22,3 и 11,8%), а также средств макияжа и ухода за кожей (на 34,5 и 19,6%).
Ранее сообщалось, что столичные компании-экспортеры смогут представить свою продукцию на "Экспо-2020" в Объединенных Арабских Эмиратах. Московский экспортный центр проведет для компаний из столицы многоотраслевую бизнес-миссию в период с 12 по 14 декабря. Отобранные экспертами предприятия смогут предложить продукцию зарубежным покупателям и потенциальным деловым партнерам.
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