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День открытых дверей для предпринимателей пройдет в Москве 12 сентября с 12:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Участники смогут получить бесплатную консультацию начальников отделов, территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Москве, заместителей начальников отделов, экспертов и ведущих специалистов. Предварительная запись не нужна.

День открытых дверей проводится по адресу Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3 и 4, а также в территориальных отделах управления. Консультации предприниматели могут получить как в очном режиме, так и по телефонам. Телефоны отделов опубликованы на сайте ведомства.

Ранее в столице начался региональный этап федерального проекта "Мама-предприниматель". Участие в проекте предоставит москвичкам с детьми возможность получить необходимые знания для открытия своего дела, самореализоваться и обеспечить себя стабильным источником дохода.

Лучшие проекты регионального этапа получат грант в размере 100 тысяч рублей и помощь с продвижением продукции, а победители федерального этапа – грант до одного миллиона рублей и поддержку по партнерским предложениям.