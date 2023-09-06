ЦБ сообщил о росте экономики России во второй половине лета

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Рост экономики России во второй половине лета продолжился после признаков замедления в начале лета. Об этом сообщили аналитики ЦБ РФ в бюллетене "О чем говорят тренды".

"Признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе", – указано в бюллетене.

Согласно данным аналитиков, российская экономика продолжила расти быстрыми темпами в июле – августе. Наибольший рост продемонстрировали отрасли, поддерживаемые государственным спросом, а также сектор потребительских товаров и услуг.

Активное расширение розничного кредитования на фоне улучшения потребительских настроений и роста доходов граждан дополнительно разогреют внутренний спрос в будущем, считают аналитики.

Отмечается, что экономика РФ могла превысить свой потенциальный уровень (максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей), что может свидетельствовать о ее перегреве. Аналитики также отмечают, что после периода восстановления рост экономики может идти более умеренными темпами.

Ранее сообщалось, что Центробанк не исключает возможного повышения ключевой ставки на следующем заседании в связи с по-прежнему значимыми инфляционными рисками в РФ. Банк России намерен уточнить прогноз и опубликовать его вместе с пресс-релизом по итогам заседания, которое запланировано на 15 сентября.

Набиуллина считает маловероятным снижение ключевой ставки в ближайшее время