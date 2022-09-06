В Европарламенте заявили об ухудшении ситуации с ценами на энергоносители

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Чешский европарламентарий Томаш Здеховский заявил о резком росте цен на энергоносители в Евросоюзе и повышении на этом фоне стоимости проживания. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение политика.
"По всему Евросоюзу продолжают стремительно расти цены на энергоносители, усугубляя кризис стоимости жизни, с которым столкнулись европейцы", – заявил Здеховский.
При этом он подчеркнул, что скоординированные действия на европейском уровне могут "коренным образом смягчить скачки цен".
Здеховский напомнил, что ранее ЕК предлагала сократить потребление энергии во всех странах ЕС на 15%. Он поинтересовался у ЕК, какие еще меры, помимо принятых, она введет, чтобы побороть рост цен на энергоносители и остановить кризис стоимости жизни.
Ранее сообщалось, что несколько городских советов в Нидерландах призвали правительство страны временно освободить их от соблюдения санкций Евросоюза против России из-за трудностей при поиске альтернатив российским энергоносителям.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что из-за введенных против России санкций Евросоюз в скором времени столкнется с серьезными вызовами. По его словам, нельзя отрицать тот факт, что цены на газ растут, поэтому ЕС должен быть готовы "заплатить цену за свободу".
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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