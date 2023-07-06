В Москве спрос на солнцезащитные средства сместился на май

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В этом году спрос на солнцезащитные средства в столице сместился на более ранние сроки. Об этом свидетельствуют данные, которые предоставили Москве 24 специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

Эксперты проанализировали покупку солнцезащитных очков, кремов, бейсболок и пляжных зонтов в столице в сетевой и несетевой рознице, в онлайн- и офлайн-каналах продажи за май и июнь этого года. Результат они сопоставили с показателями за аналогичный прошлогодний период.

Средний чек на солнцезащитные очки в мае – июне 2023 года составил 1 680 рублей, на крем от солнца – 274 рубля. На пляжный зонт сумма достигала 1 690 рублей, а на бейсболки – 1 050 рублей. При этом продажи солнцезащитных очков и кремов в июне были на 4 и 6% соответственно ниже уровня прошлого года. Обратный результат показали пляжные зонты и бейсболки. Их продажи в июне оказались на 21 и 3% соответственно выше прошлогоднего показателя.





из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД") Ввиду более раннего наступления устойчивого периода солнечных дней в этом году спрос на солнцезащитные средства переместился на более ранний период. Так, в мае продажи по основным группам таких товаров оказались выше, чем в июне. В свою очередь, в июне оказался выше интерес к категориям, обычно более популярным в июле – августе, таким как пляжные зонты.

По данным специалистов, более половины товаров для защиты от солнца приобретаются через интернет, прежде всего на маркетплейсах.

Ранее аналитики зафиксировали повышение спроса на чемоданы для ручной клади в РФ. Отмечается, что в мае – июне продажи выросли на треть в сравнении с прошлым годом. Средний чек за покупку небольшого чемодана составил 3 120 рублей. Такой ценник превышает уровень 2022 года на 17%.

