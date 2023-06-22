В России вырос спрос на отечественные и китайские марки кондиционеров

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Спрос на кондиционеры в РФ в период с апреля по май увеличился на 67% по сравнению с прошлым годом, при этом россияне стали чаще отдавать предпочтение отечественным и китайским моделям. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные компании "Платформа ОФД".

Переориентацию спроса в пользу российских и китайских моделей климатической техники специалисты связывают с низкой представленностью на рынке РФ премиальных западных производителей. Кроме того, продукцию последних в текущих условиях стало сложно обслуживать.

Что касается почти двукратного увеличения спроса, то этому, вероятно, поспособствовало раннее наступление весны, а также жаркое и засушливое лето. Причем спрос увеличился как на кондиционеры, так и на вентиляторы. Также россияне почти в 1,5 раза чаще стали покупать подержанные кондиционеры, свидетельствуют данные "Авито".

В то же время тратить на кондиционеры жители России стали меньше. Средний чек уменьшился на 10%, до 17,3 тысячи рублей. В основном это обусловлено переходом на более дешевую технику. Между тем вентиляторы, наоборот, подорожали на 9%, до примерно 3 тысяч рублей.

Самым популярным видом климатической техники в стране остаются сплит-системы. На них приходится более половины всего спроса. Среди покупателей также востребованы мобильные моноблоки – их выбирают в одном случае из пяти.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера. Это может произойти, когда устройство долго не чистили – тогда в нем начинают развиваться болезнетворные бактерии.

