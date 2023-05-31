Россиянам рассказали, как подобрать мастера по установке кондиционера

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Для подбора хорошего специалиста по установке кондиционеров следует действовать по принципу сарафанного радио. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эксперта по кондиционерам Валерия Метко.

Лучше всего будет спросить друзей и знакомых, которые остались довольны от предоставленной услуги. По словам Метко, в первую очередь следует воспользоваться именно этим подходом.

"Перед тем, как приглашать монтажника, обязательно посмотрите в интернете ролики, как правильно устанавливать кондиционер, потому что (на рынке. – Прим. ред.) куча дилетантов, которые хотят заработать, а потом люди жалуются, что заплатили много денег и ничего не работает", – заявил Метко.

Вместе с этим он рекомендовал платить за установку от 7 до 12 тысяч рублей. Это связано с тем, что в подобном ценовом диапазоне должен работать хороший специалист с приличными комплектующими.

Ранее Метко рассказал, что большинство кондиционеров нового поколения обладают всеми базовыми функциями: охлаждение и обогрев. При этом такими важными свойствами, как вентиляция, фильтрация и увлажнение воздуха, оснащены не все устройства. Так, проживающим на первом этажах нужны кондиционеры с функцией осушения.