В "Союзмолоке" заявили о возвращении дизайна упаковок молочных продуктов к концу августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Производители молочных продуктов к концу августа вернутся к стандартной упаковке из картона и традиционным видам товаров, сообщил ТАСС глава "Союзмолока" Артем Белов.
Он пояснил, что краски для упаковки производились в России, но некоторые пигменты привозились из других стран, поэтому возникла потребность в поиске новых поставщиков и изменении состава краски. По словам Белова, это требует определенного времени.
"Допустить, чтобы краска недостаточно протестированная попала на упаковку и в дальнейшем попала на полку – это просто недопустимо. С этим связан достаточно длительный период времени, в который этот вопрос решается. Сейчас тестируются краски", – сказал Белов на выставке "Агроволга".
Он добавил, что некоторые производители упрощали дизайн упаковки, чтобы растянуть время для использования запасов красок.
Ранее в "Союзмолоке" сообщили, что в России на сегодняшний день нет дефицита заквасок, у производителей всегда есть сформированные запасы. Международные партнеры продолжают выполнять свои обязательства и не планируют покидать российский рынок.
В России начали разрабатывать упаковку для продуктов вместо Tetra Pak
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