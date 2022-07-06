В "Союзмолоке" заявили о возвращении дизайна упаковок молочных продуктов к концу августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производители молочных продуктов к концу августа вернутся к стандартной упаковке из картона и традиционным видам товаров, сообщил ТАСС глава "Союзмолока" Артем Белов.

Он пояснил, что краски для упаковки производились в России, но некоторые пигменты привозились из других стран, поэтому возникла потребность в поиске новых поставщиков и изменении состава краски. По словам Белова, это требует определенного времени.

"Допустить, чтобы краска недостаточно протестированная попала на упаковку и в дальнейшем попала на полку – это просто недопустимо. С этим связан достаточно длительный период времени, в который этот вопрос решается. Сейчас тестируются краски", – сказал Белов на выставке "Агроволга".

Он добавил, что некоторые производители упрощали дизайн упаковки, чтобы растянуть время для использования запасов красок.

Ранее в "Союзмолоке" сообщили, что в России на сегодняшний день нет дефицита заквасок, у производителей всегда есть сформированные запасы. Международные партнеры продолжают выполнять свои обязательства и не планируют покидать российский рынок.

