Приставы намерены взыскать с россиян в пользу банков 482 млрд рублей

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует в 2021 году взыскать с граждан задолженности на сумму в 482 миллиарда рублей суммарно. Об этом сообщает газета "Известия".

Издание отмечает, что за год число должников в России увеличилось на 1,1 миллиона. Кроме того, с января по май 2021 года ФССП возбудила 3,7 миллиона исполнительных производств.

По сравнению с минувшим годом общая сумма взысканий в России выросла на 28%.

Наибольшее число злостных налогоплательщиков было зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском крае. Также приставы отметили большое число задолженностей в Свердловской и Челябинской областях и Республике Башкирия.

В конце июня Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. Изменения внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России и закон об исполнительном производстве.