Москвич выплатил долги по алиментам на 6 млн руб, чтобы выехать за рубеж

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Москвичу пришлось выплатить долг по алиментам в размере шести миллионов рублей после того, как ему запретили выезд за рубеж. Об этом рассказали в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по столице.

Уточняется, что на содержание своих детей 35-летний мужчина должен был ежемесячно выплачивать алименты в размере одной трети от всех видов заработка. Он этого не делал и общая задолженность составила более 6 миллионов рублей. Имущество должника и его банковские счета были арестованы, также его ограничили в праве на выезд за пределы страны.

"Должник, совершающий рабочие поездки за пределы Российской Федерации, полностью рассчитался с задолженностью перед детьми", – говорится в сообщении.

Ранее сотрудники столичного главка Федеральной службы судебных приставов провели исследование и выяснили, кто в Москве чаще всего становится должником по алиментам.

Согласно статистике, большая часть из них мужчины, и только 9,5% – женщины. Таким образом, по данным ФССП, среднестатистический неплательщик алиментов в столице – это мужчина от 30 до 42 лет со средней суммой задолженности 226 тысяч рублей.