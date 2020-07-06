Курс евро на Мосбирже поднялся выше 81 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официальный курс евро превысил 81 рубль. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Таким образом, курс евро увеличился на 0,9%, составив 81,015 рубля. В последний раз евро поднимался выше 81 рубля 6 мая. Доллар увеличился на 35,37 копейки – до 71,73 рубля.

Ранее аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов рассказал о факторах, которые влияют на укрепление рубля. По его словам, на фондовых площадках отмечают более быстрое восстановление американской экономики, чем ранее прогнозировалось.

Кроме того, мировые экономики постепенно выходят из коронавирусных ограничений, что провоцирует спрос на нефть – как следствие, растет и цена топлива, пояснил специалист.

Глава Сбербанка Герман Греф до этого предположил, что российский рубль может укрепиться по отношению к доллару до конца 2020 года. По словам специалиста, экономика РФ в значительной степени завязана на нефтяном рынке и зависит от его колебаний.

