Сбербанк откроет совместные отделения с McDonalds

Фото: Ведомости/ТАСС/Максим Стулов

Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания, пишет газета "Ведомости".

Как сообщил изданию первый зампред правления банка Александр Ведяхин, совместные отделения могут появиться до конца 2019 года.

Функционер пояснил: инициатива связана с тем, что падает поток клиентов в отделения, который, согласно прогнозам, в сократится на 30 процентов в течение 3–5 лет.

По его словам, банк "будет прикладывать максимум усилий для увеличения клиентопотока".

Ранее Сбербанка запустил собственного мобильного оператора "СберМобайл", который до конца года заработает в 13 российских регионах.