Сбербанк купит 46,5% акций Rambler Group

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Сбербанк инвестирует в развитие Rambler Group и получит 46,5% акций компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместный пресс-релиз организаций.

Управлением компанией займется совет директоров. В него войдут по три представителя от Сбербанка и A&NN, а также один представитель от Era Capital.

Закрытие сделки произойдет после получения антимонопольного согласования в третьем квартале текущего года. При этом нынешние акционеры Rambler Group не получат денежной выгоды.

Ранее сообщалось, что Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак "Сбер". Его будут использовать "в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в рамках определяемых направлений деятельности компании".