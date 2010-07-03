Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак "Сбер". Это следует из базы данных "СПАРКа". Знак зарегистрирован 8 апреля 2019 года.

"Регистрация товарных знаков (знаков обслуживания) является одним из способов индивидуализации оказываемых услуг и укрепления защиты интеллектуальной собственности. Направление на регистрацию указанных обозначений также отвечает указанным целям", – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Кредитная организация не уточнила, для чего именно зарегистрирован этот товарный знак, но его использование будет осуществляться "в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в рамках определяемых направлений деятельности компании".

Глава Сбербанка Герман Греф говорил ранее, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название. В том числе он отмечал, что идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк".