Греф допустил изменение названия Сбербанка

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Бренд Сбербанка может получить новое название. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф, сообщает ТАСС. Греф уточнил, что сейчас уже идут обсуждения насчет того, чтобы убрать из названия слово "банк".
"Сейчас еще рано об этом говорить. Мы эту тему проговариваем. Когда мы будем готовы, мы об этом объявим. Сегодня мы значительно больше, чем банк. Мы уже достаточно большая экосистема, и она будет расти", – сказал Греф.
При этом он отметил, что у финансовой части Сбербанка слово "банк" в названии должно присутствовать по закону. Однако сегодня Сбербанк позиционирует себя не просто как банк, а как крупная организация, предлагающая своим клиентам не только финансовые услуги.
В ноябре Сбербанк не исключил повышения ипотечных ставок с начала 2019 года на фоне решения Банка России повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.
За 2018 год приложение Сбербанк Онлайн вошло в список самых популярных в российском AppStore.
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