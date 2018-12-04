Названы самые популярные приложения AppStore в России

Фото: ТАСС/DPA/Robert Schlesinger

Стали известны самые популярные приложения в российском AppStore за 2018 год. Первое место по популярности среди бесплатных приложений занял мессенджер WhatsApp – его пользователи скачивают чаще всего, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Apple.

Также популярными среди бесплатных приложений стали Instagram, VK, Сбербанк Онлайн, YouTube: Watch, Listen, Stream, Telegram Messenger, Yandex.Taxi, Joom, Pandao и Госуслуги.

Первое место среди платных программ занял видеоредактор kirakira+. За ним следуют Glitché, #BS365 Workouts, Facetune и другие.

Procreate Pocket, с помощью которого можно создавать наброски, картины и иллюстрации, стал приложением года на iPhone.

Ранее компания Google рассказала о результатах голосования Google Play Best of 2018 Awards, в ходе которого пользователи выбирали лучшие приложения, игры, фильмы и книги для устройств на операционной системе Android. Лидером стало приложение об акциях и скидках в магазинах, лучшей мобильной игрой признали PUBG Mobile.

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