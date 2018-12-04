Названы лучшие приложения для Android в 2018 году

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Компания Google рассказала о результатах голосования Google Play Best of 2018 Awards, в ходе которого пользователи выбирали лучшие приложения, игры, фильмы и книги для устройств на операционной системе Android. Об этом сообщает "Мир 24".

Лидером стало приложение об акциях и скидках в магазинах, лучшей мобильной игрой признали PUBG Mobile. Победителем среди книг выбрали "Подсознание может все!" Джона Кехо, на втором месте оказалась "Краткая история времени. От Большого Взрыва до черных дыр" Стивена Хокинга. Третью строчку заняла книга "Легкий способ бросить курить" Аллена Карра.

В рейтинге фильмов 2018 года первое место завоевала лента "Человек-муравей и Оса". В топ-5 попали "Небоскреб", "Мстители: Война Бесконечности", "Хан Соло: Звездные войны. Истории", "Дэдпул 2".

В октябре стало известно о появлении новой техники удаленного взлома гаджетов на Android. Чтобы взломать устройство, злоумышленникам понадобится специальная вирусная программа. С ее помощью киберпреступники получат по NFC доступ к персональным данным пользователя.