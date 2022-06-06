Грузовые компании ожидают банкротства большинства игроков рынка – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Индекс грузоперевозок FTL.РФ, отражающий изменение тарифов на автоперевозки по 100 популярным направлениям в России, снизился на 13,2% с начала марта и составил 1 141 пункт, сообщает РБК.
По данным биржи грузоперевозок ATI.SU, перевозчики пользуются тарифом 33,3 рубля за километр на маршруте Санкт-Петербург – Москва. Это на 34,3% меньше, чем три месяца назад.
По мнению гендиректора компании GLT Фаиля Шигабутдинова, снижение ставок препятствует дальнейшему развитию. В числе факторов он отметил падение курса рубля после начала спецоперации на Украине и повышение поставщиками запчастей цен, которое в среднем составило 70%. При этом себестоимость выросла в среднем на 5,5 рубля на километр.
По его словам, ожидается массовый уход большинства игроков рынка и их банкротство.
Управляющий директор "Совтрансавто" Владимир Тян сообщил о возможном снижении рентабельности и проблемах с обновлением парка.
В Ассоциации международных автоперевозчиков отметили, что ранее 3,1 тысячи компаний РФ с парком на 45 тысяч автопоездов осуществляли транспортировку грузов в Евросоюз, из них большинство в настоящее время переключились на перевозку по России.
Основатель онлайн-экспедитора Deliver Данил Рудаков сообщил, что в прошлом на 1 миллион машин приходилось 300 тысяч ежедневных погрузок, а в настоящее время на 1,1 миллиона машин приходится 180 тысяч погрузок. Он добавил, что в основном тарифы снижаются на грузоперевозки из Москвы, здесь падение составляет 40%–50%. При этом в апреле цена перевозки 20-тонного рефрижератора из Москвы в Новосибирск сократилась до 150 тысяч рублей с 200 тысяч рублей, в то время как стоимость перевозок на некоторых межрегиональных маршрутах не изменилась или выросла.
"Баланс спроса и предложения не достигнут, есть вероятность дальнейшего снижения тарифов, рынок не достиг дна", – заявил руководитель направления по работе с перевозчиками компании "Обоз" Валентин Кульев. По его мнению, сложившаяся ситуация может привести к сокращению числа мелких перевозчиков.
В свою очередь, управляющий партнер сервиса GroozGo Игорь Котов отметил падение тарифов на 30%–40% по сравнению с 2021 годом на перевозки из Москвы в Екатеринбург и Санкт-Петербург. Он добавил, что транспорт на данный момент вернулся к допандемийному уровню подтверждения заявок.
Директор практики "Транспорт и логистика" Strategy Partners Роман Тиняев уточнил, что ставки на рейсы из Санкт-Петербурга снизились в связи с падением грузооборота местного порта.
По мнению руководителя отдела группы "Монополия" Виктора Стройкова, падение перевозок наиболее ощутимо в западной части РФ, граничащей с Европой. В свою очередь, глава пресс-службы Delko Елена Савицкая отметила перераспределение грузопотоков из Москвы и Петербурга на другие регионы. Она уточнила, что компании столкнулись с увеличением себестоимости перевозок, а также с проблемой поставок новых машин.
Основатель ИТ-платформы Loginet Герман Раскин сообщил о дефиците по ряду новых коридоров. Например, более чем на 100% растет количество заявок на перевозку в Россию из Грузии и более чем на 76% – из Казахстана.
Официальный представитель Globaltruck Мария Степанова считает необходимым принять дополнительные меры поддержки отрасли, среди которых сдерживание роста цен на топливо, решение вопросов по ускоренному прохождению таможни, помощь в разработке логистических коридоров на востоке и временное снижение тарифов за платный проезд.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза перестали пропускать автотранспорт, зарегистрированный в Российской Федерации и Белоруссии. По информации ФТС, ограничения не распространяются на автомобильные грузоперевозки, занимающиеся доставкой фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: