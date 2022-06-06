Грузовые компании ожидают банкротства большинства игроков рынка – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Индекс грузоперевозок FTL.РФ, отражающий изменение тарифов на автоперевозки по 100 популярным направлениям в России, снизился на 13,2% с начала марта и составил 1 141 пункт, сообщает РБК.

По данным биржи грузоперевозок ATI.SU, перевозчики пользуются тарифом 33,3 рубля за километр на маршруте Санкт-Петербург – Москва. Это на 34,3% меньше, чем три месяца назад.

По мнению гендиректора компании GLT Фаиля Шигабутдинова, снижение ставок препятствует дальнейшему развитию. В числе факторов он отметил падение курса рубля после начала спецоперации на Украине и повышение поставщиками запчастей цен, которое в среднем составило 70%. При этом себестоимость выросла в среднем на 5,5 рубля на километр.

По его словам, ожидается массовый уход большинства игроков рынка и их банкротство.

Управляющий директор "Совтрансавто" Владимир Тян сообщил о возможном снижении рентабельности и проблемах с обновлением парка.

В Ассоциации международных автоперевозчиков отметили, что ранее 3,1 тысячи компаний РФ с парком на 45 тысяч автопоездов осуществляли транспортировку грузов в Евросоюз, из них большинство в настоящее время переключились на перевозку по России.

Основатель онлайн-экспедитора Deliver Данил Рудаков сообщил, что в прошлом на 1 миллион машин приходилось 300 тысяч ежедневных погрузок, а в настоящее время на 1,1 миллиона машин приходится 180 тысяч погрузок. Он добавил, что в основном тарифы снижаются на грузоперевозки из Москвы, здесь падение составляет 40%–50%. При этом в апреле цена перевозки 20-тонного рефрижератора из Москвы в Новосибирск сократилась до 150 тысяч рублей с 200 тысяч рублей, в то время как стоимость перевозок на некоторых межрегиональных маршрутах не изменилась или выросла.

"Баланс спроса и предложения не достигнут, есть вероятность дальнейшего снижения тарифов, рынок не достиг дна", – заявил руководитель направления по работе с перевозчиками компании "Обоз" Валентин Кульев. По его мнению, сложившаяся ситуация может привести к сокращению числа мелких перевозчиков.

В свою очередь, управляющий партнер сервиса GroozGo Игорь Котов отметил падение тарифов на 30%–40% по сравнению с 2021 годом на перевозки из Москвы в Екатеринбург и Санкт-Петербург. Он добавил, что транспорт на данный момент вернулся к допандемийному уровню подтверждения заявок.

Директор практики "Транспорт и логистика" Strategy Partners Роман Тиняев уточнил, что ставки на рейсы из Санкт-Петербурга снизились в связи с падением грузооборота местного порта.

По мнению руководителя отдела группы "Монополия" Виктора Стройкова, падение перевозок наиболее ощутимо в западной части РФ, граничащей с Европой. В свою очередь, глава пресс-службы Delko Елена Савицкая отметила перераспределение грузопотоков из Москвы и Петербурга на другие регионы. Она уточнила, что компании столкнулись с увеличением себестоимости перевозок, а также с проблемой поставок новых машин.

Основатель ИТ-платформы Loginet Герман Раскин сообщил о дефиците по ряду новых коридоров. Например, более чем на 100% растет количество заявок на перевозку в Россию из Грузии и более чем на 76% – из Казахстана.

Официальный представитель Globaltruck Мария Степанова считает необходимым принять дополнительные меры поддержки отрасли, среди которых сдерживание роста цен на топливо, решение вопросов по ускоренному прохождению таможни, помощь в разработке логистических коридоров на востоке и временное снижение тарифов за платный проезд.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза перестали пропускать автотранспорт, зарегистрированный в Российской Федерации и Белоруссии. По информации ФТС, ограничения не распространяются на автомобильные грузоперевозки, занимающиеся доставкой фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

