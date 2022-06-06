Москалькова предложила поднять студенческие стипендии до прожиточного минимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила закрепить на законодательном уровне размер стипендии для студентов вузов на уровне не ниже прожиточного минимума в регионе.

"Целесообразно законодательно определить стипендию как денежную выплату, назначаемую обучающимся в целях поддержки их достойного уровня жизни в период освоения образовательных программ. Кроме того, важно закрепить, что размер стипендии не может быть ниже уровня прожиточного минимума в субъекте РФ, где расположено образовательное учреждение", – приводит ТАСС текст доклада омбудсмена.

Кабмину РФ следует проработать возможность и механизмы реализации данных мер, отметила Москалькова.

Ранее сообщалось, что правительство РФ подписало постановление об индексации МРОТ и пенсий. Власти предусмотрели свыше 500 миллиардов рублей на индексацию социальных выплат для более 50 миллионов граждан.

Неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, что позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов работников.

Кроме того, повысится прожиточный минимум. А вместе с ним возрастут ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с невысокими доходами.

