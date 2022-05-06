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Экономика

06 мая, 18:50

Химическая компания Kemira заявила об уходе с российского рынка

экономика

Фото: TACC/EPA/Mauri Ratilainen

Финская компания – производитель химикатов Kemira сообщила о решении покинуть российский рынок и прекратить операций в России. Об этом говорится на сайте компании.

Полная остановка деятельности произойдет через некоторое время, при этом точная дата не уточняется.

По данным Kemira, в компании в РФ работают 45 сотрудников, на российский рынок в 2021 году пришлось 3% доходов компании, в основном связанные с целлюлозно-бумажной отраслью. Общая выручка составила 2,7 миллиарда евро.

Ранее в Минпромторге заявили, что дефицита офисной бумаги в России не будет.

В министерстве рассказали, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. В России работают три предприятия, которые также поставляют продукцию в зарубежные страны.

В ведомстве добавили, что российские производители полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка.

В России начали снижаться цены на некоторые товары

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