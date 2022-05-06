В Счетной палате заявили, что доходы региональных бюджетов в РФ могут сократиться на 8%

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Доходы региональных бюджетов в России могут сократиться на 5–8% из-за влияния антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.
Самая сложная ситуация может сложиться в наиболее развитых и диверсифицированных регионах. Однако в палате отметили, что пока нет однозначного понимания, как кризис скажется на сбалансированности бюджетов.
Прогнозируется, что влияние кризиса на регионы будет усиливаться с третьего квартала этого года. При этом все будет зависеть от скорости адаптации регионов к новым условиям. В Счетной палате отметили, что некоторые субъекты РФ продвигают предприятия на новых рынках и формируют новые логистические цепочки, а не только принимают общие антикризисные меры.
"По итогам I квартала 2022 года доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросли почти на 28%, расходы – на 8%. С профицитом исполнены бюджеты 79 регионов", – говорится в сообщении.
Ранее в Минфине сообщили, что ожидаемый объект дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в мае прогнозируется в размере 414 миллиардов рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам апреля 2022 года составило 133,1 миллиарда рублей.
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