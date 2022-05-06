Бюджет РФ недополучил более 133 млрд руб нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года

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Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в мае прогнозируется в размере 414 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам апреля 2022 года составило 133,1 миллиарда рублей.
"Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет плюс 280,9 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
4 марта стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent замедлила рост и достигла 111 долларов за баррель впервые с 19 апреля. По состоянию на 22:13 по московскому времени стоимость фьючерса замедлила рост до 5,28% и составила 110,44 доллара за баррель.
В 21:53 цена нефти марки Brent росла на 5,74%, до 111 долларов за баррель.
Заявки европейских потребителей на поставки газа из РФ выросли в 2 раза
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